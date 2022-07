Pár hete lezárult a Lewandowski-saga. Sok oda-vissza üzengetés és nyomásgyakorlás után létrejött a klubváltás és a lengyel támadó a Barcelonához igazolt.

A transzferről most kifejtette véleményét Dietmar Hamann is, aki szerint Lewa szívességet tett a bajoroknak. A legenda szerint azzal, hogy a csatár nyíltan felvállalta, hogy távozni akar, a Bayernnek lehetősége nyílt arra, hogy sokkal több pénz gomboljon le a katalánokról. Végül az átigazolás díja 50 millió euró lett.

„Lewandowski nagy szolgálatot tett a Bayernnek, nélküle sosem kaptak volna érte ennyi pénzt. Bármennyire is gusztustalan volt a távozása, szívességet tett vele a volt csapatának.”

Dietmar Hamann:



"Lewandowski did [Bayern] a huge favour with his statements. Without them, [Bayern] probably never would have been able to get the price that they obtained. As distasteful as his exit was, Lewandowski did Bayern a huge favour."



