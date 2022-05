Erling Haaland hatalmas bulival zárta le élete egyik szakaszát.

Erling Haaland nyáron csatlakozik a Manchester Cityhez, így szombaton játszotta utolsó mérkőzését a Borussia Dortmund színeiben. Éppen ezért a norvég játékos hihetetlen fogadtatásban részesült a szurkolóktól a Hertha elleni meccsen. Haaland kezdőként lépett pályára és egy tizenegyesből szerzett góllal járult hozzá a csapat győzelméhez, majd úgy döntött egy hatalmas partival búcsúzik a német várostól és a szurkolótól.

A közösségi média felületein számos videó jelent meg, amin jól látszik, hogy a norvég a csapat melegítőjében érkezett meg egy helyi klubba, ahol önfeledten táncolt és énekelt a szurkolókkal, sőt még a bárpultba is beállt és kevert néhány italt.

Haaland egyébként a közösségi oldalain is elbúcsúzott a dortmundi drukkerektől. A Twitteren közzétett egy videót, amely néhány a klubnál töltött pillanatát mutatja be. A kisfilmet pedig egy megható üzenettel látta el.



„Nem más, mint megtiszteltetés volt ezt a mezt viselni. A BVB-nél emlékezetes pillanatokat töltöttem el, különleges embereket ismertem meg, nem is beszélve arról a rajongótáborról, amely mindig az extra emberünk volt a pályán. A Sárga Fal valóban hihetetlen. Ezt soha nem felejtem el! Köszönök mindent!” – írta bejegyzéséhez.

It has been nothing but an honour to wear this shirt. At @BVB, I've spent memorable moments, met special people, not to mention a fanbase that has been always our extra man on the pitch. The Yellow Wall is truly incredible. I'll never forget any of this! Thank you all! pic.twitter.com/MegplT4y7B