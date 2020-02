Erling Haaland, a Borussia Dortmund támadója szerint nevetséges az az állítás, hogy a pénz miatt nem igazolt a Manchester United csapatához.

A 19 éves norvég csodagyerek a múlt hónapban érkezett a német klubhoz, miután mindössze 17,1 millió fontért cserébe távozott a Salzburgtól.

Haaland januárban közel volt, hogy a Vörös Ördögökhöz szerződjön, aminek nagyban köze lett volna Ole Gunnar Solskjaernek. A norvég játékos elismerően beszélt korábbi vezetőedzőjéről, és beismerte nagyon fontos tényező a karrierjében.

"Ole nagyon fontos számomra, nélküle nem itt tartanék, ahol most. De, arra a következtetésre jutottunk, hogy a Dortmund a legjobb választás számomra."

A United ajánlata állítólag nem volt megfelelő anyagilag, bár ezt Haaland tagadta.

"Nem erről volt szó. Vicces, hogy ilyen jelzőkkel illetnek. Az összes hozzám közel álló ember tudja, hogy számomra nem ez a fontos."

Haaland pazar formában robbant be a Bundesligában, ahol szinte megállás nélkül termeli a gólokat. A norvég támadó ezt követően nem felejtette el megköszönni ügynöke, Mino Raiola munkáját sem.

"Ő a világ legjobbja abban amit csinál. Egyszerűen a legjobb menedzser. Nagyon sok negatívumot kap, ami valószínűleg azért van, mert nagyszerű munkát végez. Rengeteget segít mindenben amiért hálás vagyok neki."

A Dortmund csapata remek vásárt csinált azzal, hogy 20 millió euróért 2024-ig szerződtette a Red Bull Salzburg 19 éves norvég támadóját Erling Haalandot. Az első meccsén az Augsburg ellen az 56. percben csereként állt be, majd 23 perc alatt mesterhármas ért el.