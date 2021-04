A listavezető Bayern München 2-0-ra legyőzte a vendég Bayer Leverkusent a német labdarúgó-bajnokság 30. fordulójának keddi játéknapján, és ezzel nagyon közel került a címvédéshez.

Hansi Flick tanítványai kihasználták, hogy a kora esti nyitómérkőzésen a magyar válogatott játékosokat is foglalkoztató RB Leipzig kikapott Kölnben, a Leverkusen elleni sikerükkel pedig tízpontosra növelték az előnyüket a második lipcseiekkel szemben.



A Bayern a következő körben akár végleg be is biztosíthatja sorozatban kilencedik bajnoki címét.

Az egész idényben mély gödörben lévő, sereghajtó Schalke sorsa kedden megpecsételődött, ugyanis 1-0-ra kikapott Bielefeldben, ezzel biztossá vált, hogy nem tudja megtartani élvonalbeli tagságát.

Bundesliga, 30. forduló:



Bayern München-Bayer Leverkusen 2-0 (2-0)

Arminia Bielefeld-Schalke 04 1-0 (0-0)

Eintracht Frankfurt-FC Augsburg 2-0 (1-0)

korábban:



1. FC Köln-RB Leipzig 2-1 (0-0)

szerdán játsszák:

Borussia Dortmund-Union Berlin 20.30

TSG 1899 Hoffenheim-Borussia Mönchengladbach 20.30

VfB Stuttgart-VfL Wolfsburg 20.30

Werder Bremen-FSV Mainz 05 20.30

A Hertha BSC-SC Freiburg mérkőzést elhalasztották.

A tabella:



1. Bayern München 30 85-38 71 pont

2. RB Leipzig 30 53-25 61

3. Frankfurt 30 61-44 56

4. Wolfsburg 29 51-29 54

5. Dortmund 29 62-42 49

6. Leverkusen 30 48-34 47

7. Mönchengladbach 29 52-43 43

8. Union Berlin 29 44-35 43

9. Freiburg 29 44-42 40

10. Stuttgart 29 51-46 39

11. Augsburg 30 29-44 33

12. Hoffenheim 29 41-47 32

13. Bremen 29 33-47 30

14. Bielefeld 30 23-46 30

15. Mainz 28 30-48 28

16. Hertha 28 34-48 26

17. Köln 30 29-54 26

18. Schalke 30 18-76 13 - kiesett

Borítókép: Christof Stache - Pool/Getty Images