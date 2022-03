Hetvenhét éves korában meghalt Jürgen Grabowski, a németek világ- és Európa-bajnok futball-legendája.

Az egyik wiesbadeni kórházban elhunyt támadó középpályás 44-szer szerepelt a nyugatnémet válogatottban, és ötször volt eredményes. Pályafutása csúcsaként 1972-ben Európa-, 1974-ben pedig világbajnok lett - a müncheni döntőben éppen 30. születésnapját ünnepelve.

The DFB mourns the passing of Jürgen Grabowski, European champion of 1972 and World Cup winner in 1974.



Our thoughts and condolences are with his friends, family and loved ones. pic.twitter.com/27kQ2daBX8