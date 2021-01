Julian Nagelsmann vezetőedző a kapus Gulácsi Pétert és csapata egész védelmét dicsérte azt követően, hogy az RB Leipzig szombaton 1-0-ra nyert a VfB Stuttgart otthonában és ezzel a német labdarúgó-bajnokság tabellájának élére ugrott.

"Óriási helyzetet teremtettünk számukra, de Péter nagyszerűen reagált és hárított. Egyenlíthettek volna" - mondta a tréner arra utalva, hogy a mérkőzés 86. percében, 1-0-s lipcsei vezetésnél a stuttgartiak védője, Waldemar Anton hirtelen teljesen üresen állt Gulácsi előtt, aki aztán kivételes reflexszel védte az ellenfél lövését.



Az RB Leipzig védelme - benne a másik magyar válogatott játékossal, Willi Orbánnal - kiemelkedően teljesít eddig, a szezon 14 bajnoki találkozóján mindössze kilenc gólt kapott, ami messze a legjobb mutató a mezőnyben. Orbán és a másik belső védő, Dayot Upamecano is remek teljesítményt nyújtott Stuttgartban.



"Valószínűleg a legjobb csapat ellen játszottunk a mostani idényben" - mondta a VfB vezetőedzője, Pellegrino Matarazzo azok után, hogy a Stuttgart korábban már játszott a címvédő és Bajnokok Ligája-győztes Bayern Münchennel is.



A lipcseiek decemberben igazolt magyar válogatott játékosa, Szoboszlai Dominik ezúttal még nem lépett pályára, ő várhatóan jövő szombaton mutatkozhat be.

Borítókép: Jörg Schüler/Getty Images