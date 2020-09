A korábbi hírek ellenére nézők előtt tarthatja meg a hazai szezonnyitót a Gulácsi Pétert és Willi Orbánt foglalkoztató RB Leipzig labdarúgócsapata a Bundesliga 2020/2012-es idényében.

A Bild napilap és a dpa hírügynökség szerint az FSV Mainz elleni mérkőzésre várhatóan 8400 szurkolót engednek be szeptember 20-án a Red Bull Arenába, ami 20 százalékos kihasználtságnak felel meg.



A mérkőzésre nem hoznak forgalomba jegyeket, a belépőket a bérletes rajongók között sorsolják ki, és a klub csak Szászország tartomány lakosaitól fogad el jelentkezéseket.



A bajnoki bronzérmes, Bajnokok Ligája-elődöntős RB Leipzig néhány héttel ezelőtt higiéniai óvintézkedéseket tartalmazó tervezetet terjesztett a következő szezonra vonatkozóan a városi járványügyi hatóság elé, amely ezt elfogadta. A lipcseiek eredetileg 20 ezer nézővel számoltak, de még a mostani elképzelés is módosulhat a koronavírus-helyzet függvényében.



Múlt csütörtökön Angela Merkel kancellár azt javasolta, hogy december 31-ig csak zárt kapus mérkőzéseket rendezzenek a német Bundesligában, mert a nagy tömegeket vonzó sportrendezvények lebonyolítására vonatkozó tiltásnak szerinte az év végéig érvényben kellene maradnia. Horst Seehofer belügyminiszter viszont úgy vélekedett, korlátozott számban be lehetne engedni szurkolókat a bajnoki futballmeccsekre.



A kancellár végül abban állapodott meg a tartományi miniszterelnökökkel, hogy munkacsoportot állítanak fel, amelynek az lesz a feladata, hogy október végéig kidolgozza az országos sporteseményekre a nézők beengedésének feltételeit. Ez elvileg azt jelenti, hogy a Bundesliga-meccseket addig az időpontig zárt kapuk mögött rendezik meg.

