A listavezető RB Leipzig hazai pályán 0-1-ről fordítva 3-1-re legyőzte az Augsburgot a német labdarúgó-bajnokság idei utolsó, 17. fordulójának szombati játéknapján.

A Willi Orbánt sérülés miatt hosszabb ideje nélkülöző lipcseieknél Gulácsi Péter végigvédte a találkozót, melynek megnyerésével csapata nagy lépést tett az őszi elsőség felé.

A goal in 3 straight games for Patrik Schick @RBLeipzig_EN have a new talisman to add to the list #RBLFCA 3-1 pic.twitter.com/D5EEwzwBZP