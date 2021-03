A három magyar labdarúgót foglalkoztató RB Leipzig a kiesés ellen küzdő, újonc Bielefeldhez látogat a német bajnokság 26. fordulójának pénteki nyitómérkőzésén.

A második helyen álló lipcseiek - akik a múlt héten, Budapesten búcsúztak a Bajnokok Ligájától az FC Liverpoollal szemben - mellett szól, hogy a 2015 óta lejátszott három bajnokijukból egyszer sem kaptak ki az Arminiától.



A Bielefeld utóbbi tíz meccséből csak kettőt tudott megnyerni a Bundesligában, míg a Leipzig hét forduló óta veretlen, s ezek közül hatszor győztesen vonult le a pályáról.



A kapus Gulácsi Péter ezúttal is a kezdőcsapatban kaphat helyet, mint ahogy a két hete kézfejműtéten átesett Willi Orbán is, aki vasárnap már végigjátszotta a Frankfurt ellen 1-1-gyel zárult találkozót. A télen igazolt Szoboszlai Dominik bemutatkozására ugyanakkor továbbra is várni kell, ő még lábadozik az ágyéksérüléséből.



A Dárdai Pál irányította Hertha BSC szombaton 2-0-ra kikapott Dortmundban, vasárnap pedig újabb nehéz feladat elé néz a hatodik Bayer Leverkusen vendéglátójaként. Az osztályozós helyre csúszott berliniek utóbbi négy meccsükből hármat elvesztettek.



A múlt héten szerződést hosszabbító Sallai Roland csapata, a Freiburg a forduló zárómérkőzésén az öt ponttal kevesebbet gyűjtött Augsburgot fogadja, míg a Szalai Ádámot foglalkoztató Mainz - a liga második leggyengébb gárdája - a középcsapatnak számító Hoffenheimhez látogat.



Az éllovas és címvédő Bayern München szerdán kettős győzelemmel búcsúztatta a BL-nyolcaddöntőben a Laziót, szombaton pedig a Stuttgart ellen folytathatja elképesztő hazai sorozatát: a bajor elitalakulat 2019 novembere óta nem veszített mérkőzést az Allianz Arénában.



Bundesliga, 26. forduló:



péntek:

Arminia Bielefeld-RB Leipzig 20.30



szombat:

Bayern München-VfB Stuttgart 15.30

Eintracht Frankfurt-Union Berlin 15.30

1. FC Köln-Borussia Dortmund 15.30

Werder Bremen-VfL Wolfsburg 15.30

Schalke 04-Borussia Mönchengladbach 18.30



vasárnap:

TSG Hoffenheim-FSV Mainz 05 13.30

Hertha BSC-Bayer Leverkusen 15.30

SC Freiburg-FC Augsburg 18.00



A tabella:

1. Bayern München 25 74-35 58 pont

2. RB Leipzig 25 47-21 54

3. VfL Wolfsburg 25 43-21 48

4. Eintracht Frankfurt 25 48-34 44

5. Borussia Dortmund 25 52-35 42

6. Bayer Leverkusen 25 43-28 40

7. Union Berlin 25 38-27 38

8. VfB Stuttgart 25 47-37 36

9. SC Freiburg 25 37-39 34

10. Borussia Mönchengladbach 25 41-40 33

11. TSG Hoffenheim 25 39-43 30

12. Werder Bremen 25 30-36 30

13. FC Augsburg 25 27-38 29

14. 1. FC Köln 25 23-44 22

15. Arminia Bielefeld 25 20-44 22

16. Hertha BSC 25 28-45 21

17. FSV Mainz 05 25 24-44 21

18. Schalke 04 25 16-66 10

Borítókép: Simon Hofmann/Bundesliga/Bundesliga Collection via Getty Images