Gulácsi Péterrel interjút készített a Bundesliga médiacsapata, amelynek keretében a Sport TV is kérdezhetett. A magyar válogatott kapus szerint szerencsés, hogy klubszinten is együtt futballozhat Willi Orbánnal, illetve kimondta: az RB Leipzig hosszú távon is a Bayern első számú kihívója lehet. Emellett előkerülnek liverpooli emlékek, na meg az Eb-remények is.

„Az, hogy már tizenkét bajnokin nem kaptam gólt, nem csupán azt mutatja, jó kapusa van a Lipcsének, de azt is, hogy jó csapat játszik előttem. Azt, hogy ez a csapat jól is védekezik, ami nálam nagyon fontos szempont. Természetesen az a célunk, hogy az idény végén a miénk legyen a legjobb védelem, nem csupán a legtöbb kapott gól nélküli meccsek terén, de legyen a miénk a legkevesebb gólt kapó együttes is. Ez valahol mentalitás kérdése is, amit próbálok a csapatba is átültetni, de szerencsém van, mert megfelelő emberek vannak a csapatban, akik át is veszik ezt a mentalitást."

"Azt hiszem,a mi munkánk egyik fontos eleme, hogy a kapus sugározza azt az energiát, hogy igenis, a miénk legyen a legjobb védelem, a miénk legyen a legtöbb kapott gól nélküli mérkőzés, hogy mi kapjuk a legkevesebb gólt. Természetesen ez nem mindig lehetséges, de egy jó csapatnál ennek kell lennie a célnak” – nyilatkozta Gulácsi Péter a Sport TV kérdésére a Bundesliga médiacsapatának a Lipcse védelméről, és a védelemben betöltött szerepéről.

“Ha megnézzük az elmúlt néhány szezont, elmondható, hogy lépésről lépésre fejlődtünk. Például két éve is jó szezont futottunk, de azt legutóbb felülmúltuk, főleg a jó BL-szereplésünknek köszönhetően. Most megint egy kicsit jobbak vagyunk, mint az előző évadban, több pontunk van például. Ha az RB Leipzig tudja tartani ezt a fejlődési ütemet, akkor igen, megvan annak a lehetősége, hogy a Bayern München egyik legnagyobb kihívója legyen.”

A saját teljesítménye is szóba került, és hogy hova rangsorolja magát a világ legjobb kapusai között: „Mindig is mondtam, hogy nagyon nehéz összehasonlítani a kapusokat, mert az ő teljesítményük nagyban függ a csapat játékától, az általa követett stílustól, hogy a kapusnak milyen lövésekkel kell szembenéznie. Kizárólag statisztikai alapon nagyon bonyolult összevetni a kapusokat."

"Ha az elmúlt néhány idényben nyújtott teljesítményemet veszem figyelembe, akkor talán bátran mondhatom, hogy Európa legjobb kapusai közé tartozom. Erre nagyon büszke vagyok."

Azt viszont nagyon nehéz megmondani, pontosan hányadik helyen állok. A kapusokról mindenkinek más a véleménye, a nagycsapatokban sok jó kapus véd kiegyensúlyozottan és magas színvonalon. Én megpróbálom kihozni magamból a legtöbbet, és ha ennek köszönhetően előre tudok lépni ebben a rangsorban, arra megint nagyon büszke leszek.”

Megtudtuk azt is tőle, hogy szerinte előbb az első modern kapus, Edwin van der Sar, később pedig Petr Cech munkásságát követte. Annak pedig nagyon örült, hogy Liverpoolban Pepe Reinával is dolgozhatott együtt, aki nagy hatással volt rá.

Ha pedig már Liverpool, azokat az éveket is felidézte, amikor a klub kötelékéhez tartozott: „Önmagában az hatalmas kihívás, ha ennyi idősen elmegy valaki egy nagy klubhoz. Óriási volt. Tizenhét évesen egyből fel kellett nőnöm, de vállalnom kellett a kihívást, mert versenykörülmények között fejlődhettem. Az első évben a tartalékoknál játszottam, nagyon sikeres év végén bajnokok lettünk. A második szezontól, tizennyolc éves koromtól már az első csapattal készültem, velük edzettem, én voltam a harmadik számú kapus. Remek tapasztalat, nagy kihívás volt világklasszis játékosokkal együtt edzeni, ugyanakkor nagy felelősség is. Kemény verseny volt, fel kellett nőni ehhez a kihíváshoz. Kapusként és emberként is sokat segített nekem, hogy átmenjek egy fejlődési folyamaton."

Kölcsönben megjártam néhány másod- és harmadosztályú csapatot, összességében az Angliában töltött hat éven nagyon fontos volt a pályafutásom szempontjából. Az utolsó liverpooli évemben már éreztem, hogy meg kell tennem a következő lépést, csak már Anglián kívül. Úgy éreztem, egy kisebb, de ambiciózus klubhoz kell mennem, ahol lesz esélyem arra, hogy első számú kapus legyek."

"Több mint ötvenszer ültem a Liverpool kispadján, de a felnőttek között nem mutatkozhattam be. Megrekedtem, és amikor jött a lehetőség, hogy Salzburgba igazolhatok, az felcsigázott” – nyilatkozta, majd azt is elárulta, hogy tökéletes döntés volt részéről, hogy a Salzburgot választotta.

A magyar válogatottról, és a 2021-es EB-ről is szó esett: „Ha megnézzük a csoportunkat, semmi meglepő sincs abban, ha azt mondom, nem mi vagyunk a favoritok. Franciaországgal, Portugáliával és Németországgal játszunk. Nagy feladat és nagyszerű lehetőség áll előttünk. A fő célunk az volt, hogy kijussunk az Európa-bajnokságra, mert ahogy a dolgok jelenleg még állnak, Budapest is ott van a rendező városok között. Két meccset biztosan játszhatunk ott, egyet pedig Németországban. Lukas Klostermann-nal és Marcel Halstenberggel már váltottunk pár szót az Eb-ről, de az még nagyon messze van. Túl sok minden történik még addig, az Euro egy másik topic. Egyelőre a Bundesligára, a Bajnokok Ligájára és a kupára összpontosítunk.”

„Az, hogy Willivel ketten évek óta együtt játszunk, a válogatott szempontjából nagy szerencse.

Egy kapus és egy középhátvéd kapcsolata különösen fontos, és ha ezt hétről hétre lehet ápolni, illetve alaposan ismered a közvetlenül előtted játszót, az nagy segítség a kapusnak, és abból a csapat sok hasznot húzhat. A válogatott szempontjából remek ez a partneri kapcsolat, az pedig főleg, hogy mostantól még egy honfitársunk lehet ott a pályán. Több lesz az automatizmus, amit rövid idő alatt át tudunk ültetni a válogatottba is. Persze, ez továbbra is csapatjáték, mindenkire szükség lesz. Remélem, sikeres Európa-bajnokságunk lesz, nehéz lesz, de reméljük a legjobbakat” – nyilatkozta Gulácsi válogatottbeli és lipcsei csapattársáról, Willi Orbanról.

