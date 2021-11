Gulácsi Péter akár már vasárnap az RB Leipzig labdarúgócsapatának rendelkezésére állhat, amennyiben szombati koronavírustesztje negatív eredményt hoz.

"Három-négy napja tünetmentes, sokat beszéltünk egymással, mert karanténtársak lettünk. De mivel egy hete nem edzett, ezért Josep Martinez áll majd a kapuban" - mondta szombati sajtótájékoztatóján a magyar válogatott hálóőrrel kapcsolatban Jesse Marsch vezetőedző, aki Gulácsival egy időben szintén megfertőződött a koronavírussal.



A betegség miatt lázzal és reumatikus fájdalmakkal küzdő tréner vasárnap a Bayer Leverkusen elleni bajnoki találkozón még biztosan nem térhet vissza a kispadra, mivel az ő gyorstesztje továbbra is pozitív eredményt hozott. Helyettese ezúttal is Achim Beierlorzer lesz, aki szerdán a Club Brugge 5-0-s legyőzésekor irányította a csapatot a Bajnokok Ligájában.



A lipcsei együttes pénteken jelentette be, hogy a keddi három esetet követően további hatan fertőződtek meg, köztük a szintén magyar válogatott Willi Orbán.

