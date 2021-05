A magyar labdarúgó-válogatott kapusa, Gulácsi Péter 2025-ig meghosszabbította szerződését klubjával, az RB Leipziggel.

A klub hivatalos honlapjának közleménye szerint a játékos korábbi szerződésének lejárta előtt egy évvel, további két szezonra kötelezte el magát.



"A klub és én 2015 óta egy különleges utat járunk be, hiszen a másodosztályból indulva tavaly már a Bajnokok Ligája elődöntőjében játszottunk, jövő héten pedig a Német Kupa fináléjában szerepelünk. Egy rendkívül sikeres időszak volt ez, amelyet szeretnénk folytatni, ráadásul a családommal is otthonra találtunk Lipcsében, a klubnál, a régióban" - idézte a honlap Gulácsit.



A Salzburgtól 2015 nyarán szerződtetett futballista egy évvel később már első számú kapusnak számított, és eddig 222 meccsen állt a háló előtt a német és nemzetközi mércével is meghatározó tényezővé váló Leipzigben. A magyar hálóőr a Bundesligában (162) és a Bajnokok Ligájában (24) is rekorder a klub történetében, ebben az idényben 42 tétmérkőzésen lépett pályára és 20 alkalommal zárt kapott gól nélkül.



A bajnoki hajrá mellett a magyar válogatottal a részben hazai rendezésű Európa-bajnokságra is készülő kapus után - a Bild című napilap korábbi információja alapján - a közelmúltban a Borussia Dortmund érdeklődött intenzíven. Az angol sajtó eközben a Tottenham Hotspur érdeklődéséről is írt.

A szakemberek által is a Bundesliga egyik legjobb, legmegbízhatóbb kapusának tartott Gulácsi - akit a Kicker 2019-ben a bajnokság legjobb játékosának választott - csütörtökön ünnepelte 31. születésnapját.



Borítókép: Martin Rose/Getty Images