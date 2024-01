A hírek szerint a Manchester United érdeklődik a partvonalon kívülre került játékos iránt, akit a tavalyi szezonban nyújtott teljesítménye alapján szívesen kölcsönvennének.



2022 nyarán, Todd Boehly hatalomátvételét követően hagyta el a Chelsea-t, és a Lipcse dobott mentőövet a szebb napokat látott csatárnak. A németeknél újra magára talált, 40 meccsen 16 gólt szerzett.

Miért is került a kispadra a játékos?

Ennek okát a nyári érkezőknél kereshetjük, ugyanis Lois Openda remek számokat hoz, míg Benjamin Sesko is remekül teljesít, amikor megkapja a lehetőséget.

Emellett Werner a sérülésekkel is hadilábon áll, tavaly is, és az idei szezonban is ki kellett hagynia meccseket különböző fájdalmak miatt, így az állandóság hiánya is közrejátszik abban, hogy a mester másoknak szavaz bizalmat helyette.

Vajon a Manchester United csapatánál élni tudna a bizalommal, vagy ismételten pórul járna az angol bajnokságban?

