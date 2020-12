A címvédő Bayern München a hajrában szerzett góllal idegenben győzte le az eddig veretlenül listavezető Bayer Leverkusent a német labdarúgó-bajnokság 13. fordulójának szombati rangadóján, ezzel a tabella élére ugrott.

A házigazda gyógyszergyáriak szereztek vezetést Patrik Schick góljával, a bajorok még a szünet előtt egyenlítettek Robert Lewandowski révén, aki csütörtökön nyerte el a nemzetközi szövetségnél (FIFA) az év játékosa címet. Már-már úgy tűnt, hogy pontosztozkodással ér véget a rangadó, ám a jelzett háromperces ráadás vége előtt szűk fél perccel a hazaiak saját tizenhatosuk előtt eladták a labdát, a Bayern klasszis lengyel csatára pedig egy megpattanó lövéssel eldöntötte a találkozót.

