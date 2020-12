Szoboszlai Dominik, a magyar labdarúgás legfényesebb csillaga számára nem is alakulhatott volna szebben a 2020-as év. Az ő góljával jutott ki a nemzeti csapat az Eb-re, és most már tudjuk, hogy egy német sztárcsapathoz, az RB Leipzighez igazol. A Sport TV a két ünnep között exkluzív bemutatót tart, képernyőre kerül a „Szoboszlai Dominik – Egy átigazolás története” című kétrészes dokumentumfilm.

Ez a film még ma is forog, Dominik első lipcsei napjáról is látunk majd felvételeket, és minden vele kapcsolatos kérdésre választ kapunk.

Hosszú ideje foglalkozik azzal a magyar és a nemzetközi sportsajtó, hol folytatja pályafutását Szoboszlai Dominik, aki a Red Bull Salzburg és a magyar válogatott színeiben is bizonyította, már topbajnokságban a helye.



A mai napon eldőlt, hogy a következő fejezet számára a Bundesliga és az RB Leipzig lesz.

Amellett, hogy Gulácsi Péter és Willi Orban személyében két magyar csapattársa lesz, igazi sztárcsapat kötelékéhez tartozik majd. Az előző szezonban BL-elődöntőbe jutó Lipcse jelenleg a bajnoki címért verseng Németországban, egy ponttal van lemaradva az éllovas Bayer Leverkusentől. A vezetőedző, Julian Nagelsmann is garancia arra, hogy Dominik jó kezekbe kerül, lesz lehetősége ennél is tovább fejlődni.

„De hogyan jutottunk el idáig?” „Hogy lett Európa egyik legkeresettebb labdarúgója egy magyar fiatalemberből?” „Tényleg felhívta Zinedine Zidane, hogy igazoljon a Real Madridba?” Ezekre a kérdésekre is választ kapunk abban a kétrészes dokumentumfilmben, amelyet a Sport TV-n lehet megtekinteni december végén, és amely bemutatja hazánk jelenlegi talán legnépszerűbb sportolójának pályafutását, az elmúlt félév minden nagy pillanata, sőt, a Lipcsével való szerződéskötés története is helyet kap a róla szóló alkotásban.

Az elmúlt két és fél év száguldó gyorsvonat volt a számára. 2018. május 27-én mutatkozott be az osztrák Bundesligában, nagyon gyorsan alapembere lett a Salzburgnak, és 2019 márciusa óta már a magyar válogatott is elképzelhetetlen nélküle. Ha csak az elmúlt félévet nézzük: egy Atlético Madrid ellen lőtt góllal ő lett a Bajnokok Ligája történetének legeredményesebb magyar játékosa, novemberben Izland ellen kilőtte Magyarországot az Eb-re, közben összeboronálták Európa szinte összes sztárcsapatával, végül december 17-én alírta szerződését a Lipcsével.

A középpályásról szóló, „Szoboszlai Dominik – Egy átigazolás története” dokumentumfilm két részét december 26-án 21 órakor és december 28-án 16:45-kor lehet megtekinteni a Sport1-en.

„Valljuk be, nem túl gyakori, hogy valakiről már húszévesen dokumentumfilm készül, de Szoboszlai Dominik rászolgált erre. Nagyon rövid idő alatt lopta be magát a szurkolók szívébe, és büszkék vagyunk arra, hogy mi mutathatjuk be a róla szóló filmet. Persze arra is, hogy hamarosan hétről hétre láthatjuk majd a mérkőzéseit a Sport TV-n. Óriási dolog, hogy egy három magyar játékossal felálló csapat a Bundesliga trónjára tör, és Dominik döntése is bizonyítja, milyen óriási potenciál van a német bajnokságban” – nyilatkozta a dokumentumfilmről és Szoboszlai Dominik szerződéséről Máté Pál, a Sport TV főszerkesztője.

A legtöbb magyar játékost felvonultató topbajnokság, a Bundesliga mérkőzéseit továbbra is Sport TV-n követheti a futballszerető közönség.

Forrás: Sport1tv.hu

Borítókép: Laszlo Szirtesi/Getty Images