A Bayern München 3-0-s diadalt aratott a hétvégén a Schalke ellen, de nem múlthatott el a meccs incidensek nélkül. A címvédő két tizenegyesgyanús esetet is megúszott a meccsen.

Az első esetnél a francia válogatott Benjamin Pavard háttal volt a labdának, nem láthatta azt, így az inkább a vitatható kategóriába esik, de a második esetében, amikor Ivan Perisic ért kézzel a játékszerhez egy szabadrúgást követően egyértelműen büntetőnek tűnik. Azonban egyik esetet sem nézte vissza a játékvezető, a VAR sem jelzett, így a bajorok mindkettőt megúszták.

Bár a mérkőzés már elmúlt, és változás már nem következhet be a történtekben, egy Schalke rajongó nem tudta figyelmen kívül hagyni az igazságtalanságokat, és úgy gondolta további nyomozást érdemel az ügy. Pont ezért feljelentést tett a gelsenkircheni rendőrségen, hogy járjanak utána.

A rendőrség hivatalos oldala meg is erősíti, hogy a rajongó két feljelentést is tett csalás gyanújával. Egyet a játékvezető, egyet pedig a VAR rendszer ellen. Azonban azt is megemlítik játékosan, hogy nem indítanak nyomozást az ügyben.

Pavard kezezése

Perisic kezezése

Fotó: kicker.de