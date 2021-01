Óriási meglepetésre a másodosztályú Kiel 11-esekkel búcsúztatta a címvédő Bayern Münchent a labdarúgó Német Kupában, így a bajorok nem jutottak a nyolcaddöntőbe.

Az 1-1-es első félidőt követően a Bayern a második játékrész elején ismét szerzett vezetést, ám a hazaiak a rendes játékidő ráadásában, a 95. percben egyenlítettek. A hosszabbítás nem hozott gólt. A 11-es párbajban az első 5-5 kísérlet eredményes volt, a hatodik párharcban a Kiel belőtte, a München viszont kihagyta a büntetőt.

