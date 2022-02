Thomas Müller kiemelkedően teljesít a Bayern Münchennél. A csapatnál töltött időszaka alatt 610 meccsen 238 gólpasszt jegyzett. Legtöbbször a gólrekorder Robert Lewandowskit szolgálja ki passzaival, és egyelőre nem is gondolkodik más felállásban.



A Borussia Dortmund fiatal játékosát, Erling Haalandot több nagy klub is üldözi. A norvég „csodagyerek” nevét az utóbbi időben összefüggésbe hozták már a Manchester Cityvel, a Real Madriddal, a Barcelonával és a Bayern Münchennel is. Bár több jel is arra mutat, hogy a tehetség nem Németországban folytatja, az újságírók nem tudnak elmenni a kérdés mellett, mi lenne ha a bajoroknál folytatná.

Nem volt ez másként legutóbb sem, amikor a Sport Bildtől faggatták Thomas Müllert.



A médiamunkások nem csak a német jövőjére voltak kíváncsiak, hanem arra is, elképzelhetőnek tartja-e, hogy együtt működjön a norvéggel. Jött is a kérdés: Etetnéd-e gólpaszokkal Erling Haalandot?



Természetesen a válasz sem maradt el, de talán csattanósabbra sikerült, mint azt gondolták volna.



„Szívesebben etetem a lovaimat és a nyulaimat” - felete Müller.



Bár Müller és Lewandowski szerződése 2023-ban lejár, a német Müller kételkedett abban, hogy külön válnának útjaik.



"A futballban bármi lehetséges, de minden bizonnyal meglepő lenne, ha figyelembe vesszük, hogy milyen jól mennek a dolgok minden érintett számára" - mondta.



Forrás: spox.com



Borítókép: Facebook.com/FC Bayern München