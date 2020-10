A német labdarúgó-válogatottban a 2018-as világbajnokságon megélt kudarc óta 14 játékos mutatkozott be.

Az együttes az oroszországi tornát követően, az elmúlt közel két és fél évben 19 mérkőzést játszott, ezek közül az elsőn még nem avatott újoncot, utána azonban mindjárt hármat is.



Nico Schulz, Thilo Kehrer és Kai Havertz egyaránt 2018. szeptember 9-én, a Peru ellen 2-1-re megnyert hazai barátságos mérkőzésen lépett először pályára a nemzeti együttesben. Ráadásul Schulz a 85. percben győztes gólt szerzett.



Abban az évben még egy játékos, majd 2019-ben újabb hat labdarúgó debütált, idén eddig négy futballistánál tartanak. Utóbbiak közül három szerdán, a törökök elleni 3-3-as hazai felkészülési összecsapáson játszott először a válogatottban.



Hasonlóság, hogy egy évvel ezelőtt, az Argentína elleni 2-2-es találkozón négyen mutatkoztak be.



Németország címvédőként vett részt az oroszországi vb-n, ahol legyőzte ugyan 2-1-re a svédeket, de kikapott Mexikótól (0-1) és a Koreai Köztársaságtól is (0-2), így a csoportkör után - négyesének utolsó helyén végezve - általános meglepetésre búcsúzni kényszerült.

A német válogatott újoncai a 2018-as vb óta:



2018-ban mutatkozott be:



Nico Schulz, Thilo Kehrer, Kai Havertz, Mark Uth



2019-ben:



Lukas Klostermann, Robin Koch, Luca Waldschmidt, Nadiem Amiri, Suat Serdar, Niklas Stark



2020-ban:



Robin Gosens, Florian Neuhaus, Jonas Hofmann, Mahmoud Dahoud

Borítókép: Mario Hommes/DeFodi Images via Getty Images