A Bayern München labdarúgóklub vezetősége vasárnap közös megegyezéssel szerződést bontott Niko Kovac vezetőedzővel.

"Csapatunknak az elmúlt hetekben mutatott teljesítménye és eredményei azt mutatták, hogy cselekednünk kell. Vasárnap nyílt és komoly beszélgetést folytatunk Nikóval, és arra a megállapodásra jutottunk, hogy a továbbiakban már ne ő legyen a vezetőedző. Mindannyian sajnáljuk ezt, de szeretnék köszönetet mondani a munkájáért" - nyilatkozta a klub honlapján Karl-Heinz Rummenigge vezérigazgató.

Hozzátette, szerdán az Olimpiakosz elleni Bajnokok Ligája-csoportmeccsen és szombaton a Borussia Dortmund elleni bajnoki rangadón Hans Flick pályaedző irányítja a csapatot.

"Pozitív fejlődést, előrelépést várok a játékosoktól és motiváltságot a szezonra vonatkozó céljaink elérése érdekében" - mondta Hasan Salihamidzic sportigazgató.

Niko Kovac az Eintracht Frankfurt ellen mutatkozott be a Bayern kispadján, és ellenük is fejezte be müncheni edzői karrierjét

Fotó: Christian Kaspar-Bartke/Bundesliga Collection via Getty Images

A Németországban született horvát szakvezető tavaly nyáron vette át a Bayern irányítását. Azóta a müncheniek egy-egy alkalommal megnyerték a Bundesligát, a Német Kupát és a német szuperkupát is, a Bajnokok Ligája előző idényében viszont már a nyolcaddöntőben búcsúztak a későbbi győztes Liverpool ellen. A mostani szezon eddigi részében csupán három tétmeccset veszített a Bayern: hazája szuperkupa-mérkőzését 2-0-ra elveszítette a Borussia Dortmunddal szemben augusztusban, illetve a bajnokságban október elején 2-1-re kikapott a Hoffenheimtől, szombaton pedig 5-1-re az Eintracht Frankfurttól.



Borítókép: Matthias Hangst/Bundesliga/Bundesliga Collection via Getty Images