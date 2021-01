Hetekre kidőlt a Bayer Leverkusen labdarúgócsapatának német válogatott szélsője, Karim Bellarabi.

A klub hétfői közleménye szerint a 30 éves játékos szombaton az Eintracht Frankfurttól elszenvedett 2-1-es vereség alkalmával eltörte a kezét, ezért kedden meg kell operálni.

Get well soon,@KimoBellarabi



During the match against Eintracht Frankfurt, Karim Bellarabi suffered a metacarpal fracture in his left hand and is expected to be out for three to four weeks. pic.twitter.com/zJccrzRh7j