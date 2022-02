A német labdarúgó-bajnokság első és másodosztályú klubjai egy perc csendet tartanak a hétvégi mérkőzések előtt a béke és az Ukrajnával való együttérzés jeleként.

"Elítéljük az Ukrajna és így ártatlan emberek élete és otthona elleni támadást" - áll a liga (DFL) csütörtöki közleményében. "A háború bármilyen formája elfogadhatatlan és összeegyeztethetetlen a sport értékeivel" - írta a DFL a Twitteren.

Vlagyimir Putyin orosz elnök csütörtök hajnalban katonai művelet végrehajtását rendelte el a Donyec-medencében, leszögezve, hogy Oroszország tervei között nem szerepel Ukrajna megszállása, ugyanakkor törekedni fog az ország demilitarizálására. Az orosz erők mindazonáltal Ukrajna más térségeiben is támadtak katonai célpontokat, és támadást indítottak az oroszbarát szakadárok is az általuk ellenőrzött kelet-ukrajnai területeken. Az ukrán vezetés hadiállapotot vezetett be. A nyugati világ elítélte az orosz hadműveletet, és súlyos szankciókat helyezett kilátásba Moszkva ellen.

