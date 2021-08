Hetvenöt éves korában vasárnap elhunyt Gerd Müller, a németek legendás labdarúgója.

A Bayern München és a német válogatott nagyszerű csatára a bajor klub színeiben 607 térmérkőzésen 566 gólt szerzett, a Bundesligában pedig 427 meccsen 365 gólig jutott, amivel toronymagasan a legeredményesebb - emlékeztet rá a halálhírről beszámoló emlékezésében a bajor klub. A német bajnokságban hétszer volt gólkirály. A válogatottban, mellyel 1972-ben Európa-, 1974-ben pedig világbajnok lett, 62 összecsapáson 68 találatot ért el.

FC Bayern are mourning the passing of Gerd Müller.



The FC Bayern world is standing still today. The club and all its fans are mourning the death of Gerd Müller, who passed away on Sunday morning at the age of 75.