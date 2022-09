Több nagy klub is üldözi Jude Bellinghamet, a Dortmund vezetői pedig legbelül tudják, nem lesznek képesek sokáig megtartani a játékost.

A 19 éves játékos alapembernek számít Dortmundban és az angol nemzeti csapatban is, remek formájával pedig többek között a Liverpool, a Real Madrid és a két manchesteri nagyklub, a City és a United figyelmét is felhívta.

Az angol The Athletic most arról számolt be, hogy a németek 150 millió euróra taksálják játékosukat, ennyiért viheti, aki akarja.

Ha valaki kifizetné ezt az összeget, azzal Bellingham lehetne a valaha volt legdrágább brit labdarúgó.

A középpályásnak 2025-ig van szerződése Dortmundban, eddig lejátszott 100 meccsén 13 gólt és 18 gólpasszt adott a németeknél.

| Dortmund value Jude Bellingham at €150m, there is NO release clause. @TheAthleticUK #rmalive pic.twitter.com/BGhUUHzyww — Madrid Zone (@theMadridZone) September 21, 2022

Fotó: Alex Pantling/Getty Images