A Dortmund akadémiájának egyik legcsillogóbb gyémántja Youssoufa Moukoko, aki mindössze 18 évesen helyet követelt magának a német klub felnőtt csapatában.



A csatárt tavaly télen több nagy klub is üldözte, de januárban a klubnak sikerült vele hosszabbítani.

Szerződése 2026-ig szól, ám a mai világban jól tudjuk, hogy ez nem minden esetben jelent biztosítékot.

A játékos szava azonban annál inkább, ő pedig nem volt rest megerősíteni hovatartozását.

„Mindenképpen a Dortmundban fogok játszani a következő szezonban!” – mondta a Kicker szerint.

Moukoko 26 meccsen 7 gólt szerzett és 4 gólpasszt adott a Bundesliga nemrég záruló szezonjában.

Moukoko has emerged as a bit of a personal favorite of mine out of Dortmund’s loaded attack pic.twitter.com/ivFmQi0Pyt