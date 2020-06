Nem bírt egymással a házigazda Union Berlin és a Schalke 04 a német labdarúgó-bajnokság 30. fordulójának második vasárnapi mérkőzésén.

Az 1-1-es eredmény azt is jelenti, hogy a fővárosi csapat hét, a vendég együttes pedig immár 12 meccs óta nyeretlen a Bundesligában, igaz, a gelsenkircheniek az újraindulás óta most először szereztek pontot.



A mérkőzéseket a koronavírus-járvány miatt továbbra is zárt kapuk mögött rendezik.



Bundesliga, 30. forduló:



Union Berlin-Schalke 04 1-1 (1-1)

korábban:

Werder Bremen-VfL Wolfsburg 0-1 (0-0)

szombaton játszották:

Borussia Dortmund-Hertha BSC 1-0 (0-0)

Fortuna Düsseldorf-TSG 1899 Hoffenheim 2-2 (1-1)

Eintracht Frankfurt-FSV Mainz 05 0-2 (0-1)

Bayer Leverkusen-Bayern München 2-4 (1-3)

RB Leipzig-SC Paderborn 1-1 (1-0)

pénteken játszották:

SC Freiburg-Borussia Mönchengladbach 1-0 (0-0)

később:

FC Augsburg-1. FC Köln 18.00

Kép: Michael Sohn/Pool via Getty Images