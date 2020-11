Az RB Leipzig francia válogatott védőjét, Dayot Upamecanót akarja mindenki. Idén télen lehet egy valaki meg is szerzi.

A Bayern München, Liverpool és a Manchester United is a lehetséges állomások között van Dayot Upamecano számára. A német Bild értesülései szerint a francia válogatott játékos januárban dönthet a sorsáról. A Premier League nagyágyúi közül az első hivatalos ajánlatok várhatóan már januárban érkezni fognak.



Fotó: Mario Hommes/DeFodi Images via Getty Images

Upamecano Leipziggel kötött szerződésében szerepel egy 45 millió eurós kivásárlási ár. Az információk szerint a 22 éves játékos jelenleg túl drága a bajorok számára - akik kénytelenek lehetnek Jerome Boateng és David Alaba pótlására is keresni játékosokat a következő szezonra.

Update Dayot Upamecano: the decision about his future could be made in January. then there should be the first offers from the interested Premiere League Clubs (release clause: 45 Millionen Euro). He is currently too expensive for @FCBayern @SPORTBILD