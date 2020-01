Elvitathatatlan tény, hogy Dárdai Pál és Király Gábor is a Hertha BSC történelmének a része.

Dárdai 297 bajnokin 17 gólt szerzett berliniként, ő a legtöbb meccsen pályára lépő játékosa a klubnak és a legtöbb győztes mérkőzésen is ő szerepelt a kék-fehéreknél. Edzőként is sikeres volt, kupadöntőbe és a nemzetközi porondra is kivezette a csapatát, 2016 őszén az év embere díjjal tüntette ki a Berliner Morgenpost című lap és a 104.6 RTL rádió zsűrije. 2016 őszén a Bundesliga német nyelvű oldalán az év edzőjének is megválasztották a szurkolók.

Király Gábor 7 éven át volt a Hertha kapusa, 1999-ben például a harmadik lett a csapat a bajnokságban (Dárdai is kivette a részét a sikerből), így a BL-ben 10 mérkőzésen is védte a berliniek kapuját. A Milan elleni, idegenbeli mérkőzés után (1-1 lett a végeredmény) a legendás La Gazetta dello Sport a mérkőzés legjobbjának választotta. Berlini évei alatt, sajtóhírek szerint, az Arsenal, a Milan, a Fiorentina, a Real Madrid és a Chelsea is érdeklődött iránta, ám a berlini klubvezetés nem adta el. A Crystal Palace azután vitte el, hogy megsérült, kiszorult a kapuból, a klubnak meg anyagi gondjai támadtak és nem hosszabbította meg a szerződését.

A már említett Milan elleni BL-meccs után egyébként a Bayern München akkori alelnöke, Karl-Heinz Rummenigge a TM3 csatorna élő adásában a következőt mondta róla: „Király a gólvonalon jobb, mint Oliver Kahn. A kifutásoknál pedig már most Európa legjobbja."

Így hát nem is csoda, hogy a két magyar meghívást kapott az öregfiúk csapatba, mely a Traditionsmasters elnevezésű teremfocitornán szerepelt, amit 2014-ben és 2015-ben is megnyert. És most is!

A Hertha a Tennis Borussia Berlin és az Union Berlin két vállra fektetése után ugyan 3-1-re kikapott a Werder Brementől, de így is elődöntőbe jutott, ahol 3-0-ra verte a Borussia Dortmundot. Majd jött a finálé a grúz Dinamo Tbiliszi ellen, a Hertha 5-2-re nyert, Dárdai gólt is szerzett a mérkőzésen.

A döntő után meg azt nyilatkozta a német Sport1-nek, hogy megígérte a családjának, hogy a mindent eldöntő mérkőzésen rúg egy gólt. Hozzátette, csodálatos két nap volt a szurkolóknak és nekik is.

Király Gábort ötször, Dárdai Pált egyszer választották meg a szakújságírók az nb1.hu Magyar Aranylabda-szavazásán a legjobb játékosnak, Dárdai a legjobb magyar edző kategóriában is volt már első helyezett.

Sport365.hu - 22. Magyar Aranylabda-díj: tarolt az RB Leipzig és az FTC Az nb1.hu 22. alkalommal is meghirdette a Magyar Aranylabda-szavazást. A voksolásra a magyar labdarúgással kiemelten foglalkozó szerkesztőségeket, illetve szakújságírókat kértünk fel, idén is 5 kategóriában. Az első helyezettek 7, a másodikok 3, a harmadikok 1 pontot kaptak. Az nyert, aki a legtöbb pontot kapta.

Forrás: nb1.hu – Simon Zoltán