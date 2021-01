Pozitív érzésekkel zárta első edzését Dárdai Pál, akit hétfőn neveztek ki - ismét - a német labdarúgó-bajnokságban szereplő Hertha BSC vezetőedzői posztjára.

A 44 éves magyar szakember azt mondta, nem arra akar összpontosítani, ami eddig történt a szezon során az együttesnél.



"Semmi nem érdekel, ami eddig történt. Engem a ma érdekel" - jelentette ki kedden, online sajtótájékoztatóján Dárdai.



Arne Friedrich sportigazgató úgy jellemezte a régi-új trénert, hogy "pezseg és nagyon motivált".



Dárdai, aki 2015 és 2019 között már volt a Hertha első csapatának vezetőedzője, a keddi tréning után azt mondta, az első benyomásai nagyon jók, nem látott olyan dolgot, ami ne tetszene neki. "Azt hittem, megesznek, húsz aligátorral találkoztam" - tréfálkozott a magyar szakember.



Bevallotta, hogy kissé hezitált a poszttal kapcsolatban. "Nem aludtam, nem tudtam, hogy vállaljam-e vagy sem" - mondta.



Dárdai Pál mostanáig a Hertha U16-os együttesét irányította, hétfőn elköszönt a tanítványaitól.



"Sírtam, nem is kicsit. Én mindent teljes szívvel csinálok" - hangsúlyozta.



A szakember - aki 2014-15-ben magyar szövetségi kapitányként is tevékenykedett, a mostani megbízatása pedig 2022 nyaráig szól - első szerepvállalásakor bennmaradt a berlini csapattal az élvonalban, majd európai kupaindulást jelentő helyen végeztek.



Dárdai játékosként klubcsúcsot jelentő 297 mérkőzésen szerepelt a Herthában.



Az egyesület irányítói vasárnap menesztették az eddigi trénert, Bruno Labbadiát, valamint Michael Preetz menedzsert. A Hertha a legutóbbi négy fordulóban mindössze egy pontot szerzett, és a 14. a Bundesligában, csupán két ponttal megelőzve az osztályozós helyen álló 1. FC Kölnt. Dárdai szombaton az Eintracht Frankfurt elleni, idegenbeli bajnokin mutatkozik majd be.



Borítókép: Nils Petter Nilsson/Ombrello via Getty Images