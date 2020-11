A német bajnokság hetedik fordulójáig kellett várni, hogy láthassuk a Der Klassiker 2020-21-es bajnokságra vonatkozó első felvonását.



A házigazda Dortmund és a bajnoki címvédő Bayern München is 15-15 ponttal áll a tabella első két helyén. Mindkét alakulat egy-egy vereséget könyvel el eddig a Bundesligában, a sárga-feketék Augsburgban kaptak ki 2-0-ra, a müncheniek a Hoffenheimtől 4-1-re.



A müncheni gólzsák erősen kiszakadt az első hat fordulóban, 24 gól esett ki összesen, ebből Robert Lewandowski egymaga 10-et vállalt magára, és természetesen vezeti is a góllövőlistát. Itt jegyeznénk meg, hogy a szezon során a Bundesliga csapatai közül 13 rúgott 10 vagy ennél kevesebb gólt összesen, úgyhogy a lengyel formájára nem lehet sok panasza a szurkolóknak.



A Dortmund ezzel szemben eddig a védekezésben csillog igazán, csak az Augsburg ellen kapott gólt a bajnokságban, így 13-2-es gólkülönbséggel áll. Azért Erling Haalandra is lehet számítani, ha nagyon kell a gól, a norvég öt góljával holtversenyben harmadik a német góllövőlistán.

A Bajnokok Ligájában vívott főpróba jól sikerült mindkét sztárcsapatnak, a Bayern 6-2-re intézte el a Salzburgot, míg a Dortmund 3-0-ra a Brugget. A szezonban egyszer már láthattuk egymás ellen a két riválist a Német Szuperkupán, ahol egy izgalmas meccsen 3-2-re nyert a Bayern. 2-0-ra vezettek a bajorok, majd a Dortmund kiegyenlített, de Joshua Kimmich a 82. percben beállította a végeredményt.



A Der Klassikerek örökmérlege is a Bayern Müchennek kedvez, a lejátszott 127 meccsből 61-et ugyanis ő nyert meg, 33-szor a dortmundiak örülhettek és 33-szor lett döntetlen a meccs végeredménye. Ha csak a bajnokikat nézzük 49 müncheni és 26 dortmundi győzelmet láttunk 29 döntetlen mellett.

A Sport1-en szombaton 17:45-től követhetjük majd a Del Klassiker eseményeit, a mérkőzés kommentátora Faragó Richard lesz.



A derbin kívül megnézhetjük, mire megy egymással a Werder Bremen és az 1. FC Köln illetve a Leverkusen és a Mönchengladbach. Sőt, szombaton magyar rangadót rendeznek, hiszen a Gulácsi Pétert és Willi Orbant soraiban tudó RB Leipzig Sallai Roland csapatát, a Freiburgot fogadja.

Borítókép: Federico Gambarini/Pool via Getty Images

Forrás: Sporttv.hu