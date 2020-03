A Borussia Mönchengladbach labdarúgócsapatának játékosai beleegyeztek a fizetéscsökkentésbe, hogy ezzel csillapítsák a koronavírus-járvány klubra nehezedő gazdasági hatásait.

"Nagyon büszke vagyok a fiúkra. Ez egyértelmű jel: jóban, rosszban összetartunk a Borussiáért" - jelentette ki Max Eberl sportigazgató, aki hozzátette, a szakmai stáb és a klubvezetés is elfogadta az önkéntes fizetéscsökkentést.



A közlemény a fizetéscsökkentés mértékét nem közölte, de sajtóértesülés szerint az egyesület havi szinten egymillió eurót takarít meg.



A klub elsőszámú vezetője, Stephan Schippers szerint a Bundesliga csapatai húsz éve nem voltak ennyire nehéz gazdasági helyzetben a kieső jegybevételek, szponzori pénzek és tévés jogdíjak miatt.



A német élvonalban negyedik, azaz Bajnokok Ligája-indulást érő pozícióban lévő Borussia Mönchengladbach múlt héten játszotta utolsó meccsét a bajnokságban, amelynek működését azóta felfüggesztették. A Gladbach már akkor is zárt kapuk mögött lépett pályára, ez nagyjából kétmillió eurós bevételkiesést jelentett.



