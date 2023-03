Bár Julian Naagelsmann menesztését még nem jelentette be hivatalosan a Bayern München, a klub játékosa, Joao Cancelo megerősítette azt.



Ahogy arról korábban beszámoltunk, nemrég számos neves lap írta meg, hogy a Bayern München elküldi vezetőedzőjét, Julian Nagelsmannt. Az újságok arról is beszámoltak, hogy a 35 éves szakembert Thomas Tuchel válthatja a kispadon.

Ezt az információt, most a Manchester Cityből kölcsönben a bajoroknál játszó Joao Cancelo is megerősítette.



„Épp most halottam. Tudom, hogy Nagelsmann nem lesz ott, mikor visszatérek Münchenbe. A Bayernbe akartam kerülni, és szeretném megköszönni neki, hogy segített ebben” – nyilatkozta a Lichtenstein elleni győzelmet követően a Daily Mirror szerint.



„Ami Tuchelt illeti, elvett tőlem egy Bajnokok Ligája döntőt, úgyhogy remélem, idén ő nyeri meg nekem!” – tette hozzá, arra utalva, hogy 2021-ben a Kékek győzték le a Manchester Cityt a fináléban.

