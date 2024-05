Az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban szereplő Manchester United kedden már bejelentette, hogy Raphäel Varane a szezon végén távozik a csapattól, s nagy esély van rá, hogy Casemiro is így tesz majd. Erik ten Hag nemrégiben azt nyilatkozta Bruno Fernandes a klub egyik legnagyobb kincse és mindenképp szeretnék megtartani őt. Tény, a 29 éves portugál egyike azon kevés játékosnak, akinek a szerződtetése valóban bevált a manchesterieknél, viszont az már nagy kérdés, Fernandes mennyire érzi jól magát az egyre nagyobb káoszba fulladó csapatnál, ráadásul a következő szezonban még a Bajnokok Ligájában, de lehet semmilyen európai kupaporondon sem lesz ott az MU, amire 10 éve nem volt példa.

There are doubts among the Manchester United players that Bruno Fernandes will remain at the club next season.



Fernandes is open to leaving United this summer with the club on the verge of failing to qualify for Europe for the first time in 10 years.



Bayern Munich and Inter… pic.twitter.com/dygeBIT79F