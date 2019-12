A Borussia Mönchengladbach idegenben gól nélküli döntetlent játszott a Hertha BSC csapatával a német labdarúgó-bajnokság idei utolsó, 17. fordulójának szombati játéknapján.

A vendégek a pontvesztés miatt nem érték utol pontszámban az éllovas RB Leipziget - Gulácsi Péter és Willi Orbán csapatát -, amely így kettővel előzi meg a Mönchengladbachot és néggyel a címvédő Bayern Münchent a Bundesliga "félidejében".

New Herbstmeister @RBLeipzig_EN will spend Christmas at the top of the #Bundesliga pic.twitter.com/87g4aPklpF