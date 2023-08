Nem úgy sikerült a német kaland, ahogy azt a tavaly nyáron szerződtetett Sadio Mané elképzelte. A bajnokságot végül drámai körülmények között megnyerték, de a BL-ben és a Német Kupában is búcsúztak.



Mané 38 találkozón kapott lehetőséget, 12 gólig jutott. Müncheni pályafutására a City elleni meccsen történtek tettek pontot, akkor Leroy Sanéval került konfliktusba, utána az öltözőből és a keretből is kitették. A bajorok mindenképp el akarták adni, végül a szaúdi Al Nassr vásárolta meg a 31 éves futballistát.



Mané a búcsúüzenetében arra utalt, nem ilyen lezárásra számított: „Fáj, hogy távozom a Bayern Münchentől. Más befejezést kívántam volna. Tudom, hogy segíthettem volna a csapatnak a következő szezonban. Mindenkinek bizonyítani akartam. Ennek ellenére a legjobbakat kívánom a klubnak és a szurkolóknak is.”







A szaúdi Al Nassr csapatánál a támadó együtt játszhat majd többek között Cristiano Ronaldoval.



