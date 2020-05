Nem csak a Bundesliga kezdődött újra a közelmúltban, hanem a német alacsonyabb osztályú bajnokságok is. Természetesen a távolságtartásra vonatkozó szabályt továbbra is be kell tartani a játékosoknak, ugyanakkor az egyik amatőr labdarúgómeccsen talán kissé túlzásba estek.

Roppant furcsa eset fordult elő, ugyanis a német Kreisligában a koronavírus-járvány miatt elvárt távolságtartást bevásárlókocsikkal oldották meg a csapatok. Az SC Einheit és az SV Konigstein labdarúgói konkrétan úgy néztek ki a pályán, mintha a Tescoban tartanák a hétvégi nagybevásárlást.



A szabályok nagyjából ugyanazok maradtak, csak jobban kell figyelniük a labdarúgóknak a távolságtartásra, éppen ezért nem igazán tudjuk értelmezni az arcmaszkok és a bevásárlókocsik szerepét.

A nem éppen futballpályára való eszköz egyébként nem akadályozta a játékosokat a gólszerzésben, ugyanis 2-2-es döntetlennel ért véget a meccs. A meccs egyik legabszurdabb jelenete az volt, amikor a hazaiak büntetőt kaptak miután az egyik játékos fellökte ellenfelét a bevásárlókocsijával.

Minden bizonnyal ez a legbizarrabb focimeccs, amit valaha is láttunk.

