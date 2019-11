A négy délutáni mérkőzés közül három a vendégcsapat sikerét hozta a német labdarúgó-bajnokság 11. fordulójának szombati játéknapján.

A kapus Gulácsi Péterrel felálló Leipzig gólgazdag találkozón a Hertha BSC otthonából hozta el a három pontot - Willi Orbán sérülése miatt ezúttal nem játszott. A meccs felvezetéseként a felezővonalon jelképesen ismét felhúzták a berlini falat, amely aztán a kezdés előtt leomlott. A hazai klub ezzel tisztelgett a német fővárost évtizedekig kettéosztó fal ledöntésének 30. évfordulója előtt.



A berliniekhez hasonlóan Szalai Ádám csapata, a Mainz is otthont kapott ki, az újonc Union Berlin ellen csak a hajrában jött össze a szépítés, a végeredmény így is 3-2 lett "oda". A magyar válogatott csatár végigjátszotta a találkozót.



Az Augsburg Paderbornban győzött, a negyedik délutáni találkozón, Gerlsenkirchenben pedig döntetlent született. A házigazda Schalke 04 hiába vezetett háromszor is, a Düsseldorf - a triplázó Rouwen Hennings vezérletével - mindannyiszor egyenlíteni tudott.

Bundesliga, 11. forduló:

Hertha BSC-RB Leipzig 2-4 (1-2)

Mainz-Union Berlin 2-3 (0-2)

Paderborn-Augsburg 0-1 (0-1)

Schalke-Fortuna Düsseldorf 3-3 (1-0)

később:

Bayern München-Borussia Dortmund 18.30

pénteken játszották:

1. FC Köln-Hoffenheim 1-2 (1-0)

vasárnap játsszák:

Mönchengladbach-Werder Bremen 13.30

Wolfsburg-Leverkusen 15.30

Freiburg-Eintracht Frankfurt 18.00

