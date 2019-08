Az augusztus 16-án kezdődő német labdarúgó bajnokság indulása előtt a három feljutó, az abszolút újonc Union Berlin, a 2014-2015-ös szezon után ismét első osztályú Paderborn valamint a tavalyi szezon után újra feljutó 1. FC Köln csapatainak bentmaradási esélyeit vesszük számügyre.

Union Berlin-Történelmi tett, először az első osztályba

A német labdarúgó bajnokság abszolút újonca, akiben akár az igazolások alapján a bentmaradásra is lehet esélyük. Urs Fischer csapata nagyon komoly célokkal vág neki a 34 fordulós szezonnak, ezt Neven Subotic leigazolása is bizonyítja. A 30 éves szerb válogatott védő, aki korábban a Borussia Dortmund együttesével BL döntős volt, mindenképpen komoly erősítése lesz az újonc fővárosi csapatnak. Komoly erősítés lehet továbbá a Mainzból érkező Anthony Ujah is, valamint a rutinos középpályás a Hannoverből érkező Manuel Smiedebach, valamint a Stuttgarttal kieső Cristian Gentner is.



Neven Subotic érkezése komoly erősítés az Union Berlin számára.

(Photo by Matthias Kern/Bongarts/Getty Images)



Paderborn- A harmadosztályból újra a Bundesliga első osztályába

A Paderborn szezonja érdekesnek igérkezik, azok után, hogy 5 év után van ismét az első osztályban, korábban harmadosztályú csapat, célja ismét a bentmaradás lehet.

Akkor az őszük jól sikerült, de katasztrófális tavaszuk miatt, nem tudták kiharcolni az első osztályú tagságot.

Első rálátásra ez a keret tűnik a leggyengébbnek, azonban Steffen Baumgart együttesét kemény fából faragták.



Lars Lokotch kapusnak lesz feladata bőven ha el akarják érni a céljukat a Paderborn együttesénél.

Photo by Lars Baron/Bongarts/Getty Images

1. FC Köln – Újra itthon nagy visszatérővel



A Köln együttese néhány évvel ezelőtt még az Európa Ligában vitézkedett, azóta az észak-rajna Westfáliai együttes megjárta a másodosztályt is.

Ráadásul egy nagyon komoly visszatérő (Anthony Modeste) is a csapat segítségére lehet a bentmaradás kiharcolásában. A csapat további nagy erőssége lehet a balhátvéd Jonas Hector, aki a német labdarúgó válogatott alapembere volt a világbajnokságon, és a célok elérésében komoly segítségére lehet az Észak Rajna Westfáliai együttesnek.



A nagy visszatérő Anthony Modeste Góljaira égetően nagy szüksége lesz a Kölnnek.

(Photo by TF-Images/Getty Images)



Összefoglalva úgy látszik, hogy a legkomolyabb esélye a Kölnnek van a bennmaradás kiharcolására, de az abszolút újonc Union Berlinnek is nagyon jó esélye van ezen célok elérésére.