A német bajnokságot felvezető írásunk negyedik részében a négy Bajnokok Ligájában induló csapatot mutatjuk be.Ők nemcsak a legrangosabb nemzetközi kupában indulhatnak, hanem a bajnoki címért is harcban lehetnek.

Bayer Leverkusen- Újra a legjobbak között.

A gyógyszergyári együttes tavaly óriási hajrával ért oda a Bajnokok Ligája indulást jelentő negyedik pozícióba. A keretből egy komoly távozó akad Julian Brandt, akinek hiányát biztosan megérzi majd az Észak-Rajna-vesztfáliai csapat. A pótlására érkező Kevin Demirbay nagy erőssége lehet Peter Bosz együttesének, de vajon képes lehet-e pótolni a fiatal németet. A másik komoly erősség, Kai Havertz marad a gárdánál, pedig sok csapat vitte volna. A Leverkusen a szezont az újonc Paderborn ellen kezdi meg, majd egy igazi rangadót vív a második körben, a Düsseldorf otthonában.



Kai Havertz jó játékára nagy szüksége lesz a gyógyszergyáriaknak.

Photo by Ina Fassbender/Pool/Bongarts/Getty Images



RB Leipzig- Új edző, változatlan célok

Gulácsi Péter és Willi Orban csapatához új edző érkezett, a fiatal Julian Nagelsmann személyében, aki előtte a Hoffenheim együttesét irányította.

A kelet-német csapat magja együtt maradt, hiszen sikerült megtartani, a Bundesliga legjobb kapusát, és a belső védőhármast is, Orban, Konaté és Upamecano személyében.

A középpályán, Kampl játéka döntő lehet a csapat számára, a nagy kérdés vélhetően az lesz, hogy sikerül-e megállítani a két abszolút topesélyest a Borussia Dortmundot, és a Bayern Münchent. A támadósorban a Yussuf Poulsen, Timo Werner duó okozhat gondot az ellenfeleknek. A Lipcse az újonc Union Berlin ellen kezdi meg a szezont.



Gulácsi Péter tavaly a Bundesliga legjobbja volt.

Photo by Stuart Franklin/Bongarts/Getty Images

Borussia Dortmund- Trónfosztásra készen

Lucien Favre csapata, komoly játékosokat szerzett meg az átigazolási piacon, visszacsábította Mats Hummelst Münchenből, továbbá sikerült megszereznie Julian Brandtot, illetve Nico Schulzot, valamint Eden Hazard testvérét Thorgan Hazard-t is.

Egy ilyen kerettel nagyon komoly terveket lehet szőni, mind a Bajnokok Ligájában, mind pedig a bajnokságban. Sikerült megtartaniuk Paco Alcacert, ráadásul a Reus –Götze páros újra kiváló formának örvend. A szuperkupa döntőben mutatott játékuk és eredményük pedig minden várakozást felülmúlt. A Német Kupában magabiztosan verték ki negyedosztályú ellenfelüket, így minden adott egy jó szerepléshez a Ruhr vidéki csapatnál.



Marco Reus tavaly a szezon legjobbja volt. Idén mire lesz képes a Dortmunddal?

(Photo by Pool/Bongarts/Getty Images)

Bayern München- Komoly távozók, világbajnok érkezők, bajnoki címre készen?

A bajnokságot zsinórban hétszer megnyerő Bayern Münchennek ebben az idényben bizony komoly kihívója akadhat. A Borussia Dortmund együttese nagyon komoly pénzt fektetett új igazolásokra.

A nagy kérdés az lesz, hogy sikerül –e ismét elhódítani a bajnoki címet a bajor sztárcsapatnak, avagy a legutóbb 2012-ben nyerő sárga-feketék nyerik-e meg újra a bajnokságot. James, Ribery, Robben, valamint Hummels távozása nagyon komoly érvágás a címvédőnek, és noha érkezett Lucas Hernandez, Benjamin Pavard, valamint Ivan Perisic a keretbe bizony lesz érdekesség még a szezonban.

Niko Kovac csapatának fel kell kötnie a gatyát, ha a BL-ben és a bajnokságban is messzire akar jutni. Noha a 18 edzőből 15 azt jósolja, hogy a Bayern magabiztosan nyeri a bajnokságot, aggodalomra adhat okot az, hogy egy komolyabb sérülés esetén hogy változik meg a csapat játéka. Erősödik vagy gyengül. Az mindenesetre már most biztos, hogy a tavalyi szezonhoz hasonlóan, idén sem lesz könnyű a salátástál elhódítása.



Robert Lewandowski idén is esélyes a gólkirályi címre. Sikerül neki ez? És csapatának a bajnoki cím?

Photo by Guido Kirchner/picture alliance via Getty Images



Ki nyer a végén? Dortmund? Bayern? Lipcse? Vagy esetleg valaki más? A német bajnokság ma este 20:30-kor kezdődik.

Az első forduló párosításai



péntek:

Bayern München-Hertha BSC 20.30

szombat:

Borussia Dortmund-Augsburg 15.30

Freiburg-Mainz 15.30

Bayer Leverkusen-Paderborn 15.30

Werder Bremen-Fortuna Düsseldorf 15.30

VfL Wolfsburg-1. FC Köln 15.30

Borussia Mönchengladbach-Schalke 04 18.30

vasárnap:

Eintracht Frankfurt-Hoffenheim 15.30

Union Berlin-RB Leipzig 18.00