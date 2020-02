A Bayern München kiütéses, 6-0-s győzelmet aratott a Hoffenheim vendégeként a német labdarúgó-bajnokság 24. fordulójának szombati játéknapján.

A bajoroknál Coutinho két gólt szerzett. A Hoffenheimnek ez volt eddigi legsúlyosabb hazai veresége a Bundesligában.



A mérkőzést kétszer is félbe kellett szakítani szurkolói rendbontás miatt, a vendégszurkolók a Hoffenheim többségi tulajdonosa, Dietmar Hopp ellen tiltakoztak. A szurkolók a kifeszített transzparenseken Dietmar édesanyját is szidták, és azután sem voltak hajlandóak eltüntetni a feliratot, hogy több játékos kiment hozzájuk és megkérte őket, tegyék el azt.

Check out this video on Streamable using your phone, tablet or desktop.