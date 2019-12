A magyar válogatott kapus Gulácsi Pétert is foglalkoztató RB Leipzig, valamint a szintén válogatott Sallai Rolanddal felálló Freiburg is nyert a német labdarúgó-bajnokság 14. fordulójának szombati játéknapján, melynek rangadóján a listavezető Borussia Mönchengladbach saját közönsége előtt 2-1-re verte a címvédő Bayern Münchent.

Gulácsi végigvédte a 3-1-es hazai sikerrel záruló lipcsei mérkőzést, amelyen a Hoffenheimnek a szépítés is csak a 89. percben jött össze.



Sallai kezdőként lépett pályára a vendég Wolfsburgot 1-0-ra legyőző Freiburgban, és a 88. percben cserélték le.



A szintén magyar válogatott Szalai Ádám a 80. percben állt be a Mainzba, amely az Augsburg vendégeként szenvedett 2-1-es vereséget.



A játéknap és a forduló rangadóján a Bayern München a 49. percben szerzett vezetést Mönchengladbachban, ám a listavezető hazai együttes 11 perccel később egyenlített, majd - tizenegyesből - a 92. percben a három pontot érő gólt és a győzelmet is megszerezte. A Gladbach előnye így hét pontra nőtt a hatodik pozícióba visszacsúszó címvédővel szemben, ugyanakkor a második helyezett Leipzig lemaradása csupán egy pont.