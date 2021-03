A három magyar válogatott futballistát is foglalkoztató RB Leipzig megállapodott a Strasbourggal a francia Mohamed Simakan leigazolásáról.

A Gulácsi Pétert, Szoboszlai Dominiket és Willi Orbánt is a soraiban tudó lipcsei klub hétfőn jelentette be, hogy a 20 éves védő nyáron csatlakozik a csapathoz, a szerződése pedig 2026-ig szól. A vételárat a Lepizig nem hozta nyilvánosságra, sajtóértesülések szerint 15 millió euróról (5,5 milliárd forint) van szó.



Simakanra vélhetően azért is lesz szüksége a lipcsei együttesnek, mert a védelem oszlopos tagja, Dayot Upamecano az idény végén a bajnokságban és a Bajnokok Ligájában is címvédő Bayern Münchenhez igazol.



A Leipzig már szerződtette a védő Josko Gvardiolt a Dinamo Zagrebtől, valamint a csatár Brian Brobbeyt az Ajax Amsterdamtól, ők szintén a következő szezonban csatlakoznak az együtteshez. A spanyol Angelino a kölcsönszerződésének lejárta után is marad Lipcsében, és elhagyja a Manchester Cityt.



A német bajnokságot a Bayern négypontos előnnyel vezeti a Leipzig előtt, a két csapat jövő szombaton találkozik Lipcsében.

