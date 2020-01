A német labdarúgó Bundesliga tavaszi szezonjának pénteki rajtja előtt a legnagyobb riválisok az éllovas RB Leipziget - Gulácsi Péter és Willi Orbán csapatát - tartják a favoritnak.

"A lipcseiek megérdemelten vezetik négypontos előnnyel a tabellát. Természetesen abban reménykedünk, hogy tavasszal hullajtanak majd pontokat" - mondta Hansi Flick, a Bayern München vezetőedzője arra a körkérdésre válaszolva, amelyet a dpa német hírügynökség intézett a 18 klubhoz a bajnoki címmel kapcsolatban. A keletnémet együttes a második Mönchengladbachot két, a harmadik bajorokat pedig négy ponttal előzi meg.



A Gladbach sportigazgatója, Max Eberl is dicsérte az éllovast:



"Az RB Leipzig a bajnoki cím legnagyobb esélyese. Nemcsak a megszerzett pontoknak, hanem az általuk képviselt stílusnak is köszönhetik azt a pozíciót, amit jelenleg elfoglalnak" - fogalmazott.



"A Leipzig alapvetően sokkal stabilabb benyomást kelt, mint a korábbi években. Bejutott a nyolcaddöntőbe a Bajnokok Ligájában, és ennek ellenére a bajnokságban is eredményes" - mondta Michael Zorc, a negyedik helyezett Borussia Dortmund sportigazgatója.



Lipcsei oldalon ugyanakkor a vezető pozíció ellenére is óvatosak.



"A Bayern mindig esélyes a bajnoki címre, ahogy a BVB is. A mostani idényben, legalábbis eddig, nagyon szorosan alakult a top öt versengése, ami a szurkolóknak és a ligának is jó. Én úgy gondolom, hogy egészen a végéig izgalmas lesz a verseny" - jelentette ki Markus Krösche, a klub sportigazgatója.

Borítókép: Maja Hitij/Bongarts/Getty Images