Vádlisérülés miatt az év végéig már nem számíthat a dán Yussuf Poulsen játékára a három magyar válogatott futballistát is foglalkoztató RB Leipzig együttese.

A kapus Gulácsi Pétert, valamint a védő Willi Orbánt és a középpályás Szoboszlai Dominikot is foglalkoztató német klub csütörtökön jelentette be, hogy az elmúlt másfél hétben a dán válogatottal világbajnoki selejtezőkön szereplő Poulsen az egyik vádlijában izomrost-szakadást szenvedett.



"Ezek a lehető legrosszabb hírek a számunkra, mert pályafutása legjobb időszakát éli, egészen kiváló formában volt most" - nyilatkozta Jesse Marsch vezetőedző, aki egyúttal megerősítette, hogy a sérülésből visszatérő Orbán a szombaton sorra kerülő, Hoffenheim elleni Bundesliga-mérkőzésen már bevethető lesz.



A lipcsei együttes az előző idényben ezüstérmes volt a német élvonalban, jelenleg pedig 11 forduló után ötödik a tabellán. A Bajnokok Ligájában négy forduló után a csoportja utolsó helyén áll, és legjobb esetben is csak az Európa-ligában folytathatja a szereplést tavasszal.

