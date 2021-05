Julian Nagelsmann, a Bayern München labdarúgócsapatának új vezetőedzője tisztában van a magas elvárásokkal, hogy a hazai porondon a bajnokságban és a kupában is az élen kell végezniük.

A szakember a Sport Bildnek adott nyilatkozatában a Bayernnel szemben támasztott elvárásokkal és célkitűzésekkel kapcsolatban kiemelte: meg kell nyerniük a bajnokságot, el kell hódítaniuk a Német Kupát, illetve a Bajnokok Ligájában "messzire" kell jutniuk.

"Készen állok a kihívásra" - jelentette ki a 33 éves tréner, aki a Bundesligában második, a Német Kupában döntős - három válogatott magyar labdarúgót foglalkoztató - RB Leipziget hagyta ott a bajnokságban sorozatban kilencedszer aranyérmes bajorok kedvéért. Nagelsmann rövid edzői karrierje során lipcsei időszaka előtt már a Hoffenheimnél is ért el kiemelkedő eredményeket, de felnőtt szinten még egyetlen trófeát sem sikerült szereznie.



Hozzátette: már nagyon várja, hogy az edzéseken napi munkakapcsolata legyen a minőségi játékosokból álló keret tagjaival.



"Az egyik legfontosabb feladatom az lesz, hogy megfelelő egyensúlyt alakítsak ki a stabil védekezés és a hihetetlenül jó támadás között" - hangsúlyozta. Az edzőnek azzal a szakmai kihívással is meg kell küzdeni, hogy pótolja a nyáron távozó rutinos triót, David Alabát, Jérome Boatenget és Javi Martínezt, akik az elmúlt években meghatározó szerepet töltöttek be a bajorok védőjátékában.

Nagelsmann utalt az első csapat munkákáját több mint egy évtizeden át segítő Hermann Gerland másodedzőre, aki - a német válogatott irányítását a nyári Európa-bajnokság után átvevő Hansi Flick korábbi vezetőedzőhöz hasonlóan - a szezon végén szintén távozik a klubtól.

A szakember, aki öt évre szóló megállapodást kötött, kiemelte: a bajor klubnak mindössze annyit jelzett, hogy két másodedzőt és egy elemzőt szeretne magával hozni, de soha nem mondta, hogy a meglévő stábból valakinek ne lenne helye a munkatársai között, vagy bárkit ne látna szívesen az edzői csapatában. Ennek megfelelően nagyon sajnálja Gerland távozását is, mert nagyon jó a kapcsolatuk.

Borítókép: Ronald Wittek - Pool/Getty Images