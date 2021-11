Újabb játékosok szolgáltattak pozitív koronavírustesztet a Bayern München labdarúgócsapatánál: Jean-Eric Maxim Choupo-Moting és Joshua Kimmich szervezetében úgy mutatták ki a vírust, hogy már karanténban voltak.

A német klub emlékeztetett rá, hogy a kameruni támadó mellett - aki jól van - Kimmichet, Serge Gnabryt, Michael Cuisance-ot és Jamal Musialát különítették el, mert fertőzöttel került kapcsolatba, tehát kontaktszemélynek minősült. Szerda este a 64-szeres válogatott Kimmichről is kiderült, hogy elkapta a betegséget.



A Bayern keretéből november elején Niklas Süle vált ki, 9-én jelentették be, hogy megfertőződött. Ő közben már felépült, védőtársának Josip Stanisicnak pedig a múlt a múlt héten lett pozitív a tesztje.



A kiesők miatt a keddi, kijevi Bajnokok Ligája-mérkőzésen - melyet a Bayern München 2-1-re megnyert - mindössze négy mezőnyjátékos ült a bajorok kispadján.



A koronavírus-járvány különböző mértékben sújtja a csapatokat. A helyzet azonban nem jó, amit az is alátámaszt, hogy Helge Leonhardt, a német másodosztályban szereplő Erzgebirge Aue elnöke a bajnokságok időleges - pár hétig tartó - felfüggesztését szorgalmazta. A Német Labdarúgóliga (DFL) ugyanakkor - amely az első és a másodosztály küzdelmeit szervezi - elutasította ezt az indítványt, egyúttal jelezte, hogy a további intézkedések tartományi hatáskörbe tartoznak.



Szászország például már zárt kapus rendezést írt elő, ami a három magyar válogatott labdarúgót is foglalkoztató RB Leipzig-et is érinti.

