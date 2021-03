A Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA) pénteken hozzájárult, hogy Jamal Musiala a jövőben az angol helyett a német válogatottban szerepeljen.

A 18 éves középpályás két hete jelentette be, hogy német nemzeti együttesben kíván játszani. A FIFA-nak ezt azért kellett jóváhagynia, mert a német mellett az angol utánpótlás-válogatottban is futballozott.



A brit-nigériai apától és német anyától származó játékos így hivatalosan is behívhatóvá vált a márciusi világbajnoki selejtezőmérkőzésekre Joachim Löw, a Nationalelf szövetségi kapitánya számára, aki a nyári Európa-bajnokság után távozik posztjáról.



Musiala februárban 17 évesen és 363 naposan betalált a Lazio kapujába a 4-1-es német sikerrel zárult Bajnokok Ligája-nyolcaddöntőben, ezzel nemcsak a Bayern München történetének legfiatalabb gólszerzője lett, hanem angol játékosként is övé ez a rekord a legrangosabb európai kupasorozatban. A tinédzser egy hete aláírta első profi szerződését is, amely 2026-ig köti őt a bajor klubhoz.



A stuttgarti születésű játékos az ifjúsági pályafutását 2011-től szinte teljes egészében a Chelsea-nél töltötte, a Bayernhez pedig 2019-ben csatlakozott.

Borítókép: Alexander Hassenstein/Getty Images