Sérülései miatt 30 évesen kénytelen felhagyni labdarúgó-pályafutásával Ignacio Camacho, a német Bundesligában szereplő VfL Wolfsburg spanyol középpályása.

Az egyszeres válogatott futballista visszavonulását hétfőn jelentette be hivatalosan a klub és Camacho, aki legutóbb 2018 szeptemberében lépett pályára a Wolfsburgban, azt követően öt lábműtéten esett át, és nem tudott visszatérni a játékhoz.



"A lábam egyszerűen azt mondta, hogy elég volt. Sokat gondolkodtam, egyeztettem az orvosokkal, és végül úgy döntöttem, hogy itt az ideje abbahagyni" - nyilatkozta Camacho, hozzátéve, mindent igyekezett megtenni annak érdekében, hogy tovább játszhasson.



A 2010-ben az Atlético Madriddal Európa-liga győztes játékos 2011 és 2016 között a Málagában futballozott, 2017-ben pedig 15 millió euróért igazolt Wolfsburgba.



A középpályás most egy kétéves edzőképzői tanfolyamot kezd meg a német klubnál, és a tervek szerint az utánpótlás-képzésben, később pedig akár a felnőtt keretnél is dolgozhat trénerként.

