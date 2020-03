A Bayern München mellett a Barcelona és a Real Madrid is érdeklődik Leroy Sané iránt német sajtóhírek szerint.

A jelenleg a Manchester Citynél játszó támadó nem akar a csapatánál maradni. Tavaly nyáron a Bayern München már szerződtette volna, azonban Sané súlyos térdsérülést szenvedett a Liverpool ellen megnyert Community Shield-döntőn. A baleset miatt a klubváltás akkor nem jött össze.

A 24 éves focista szerződése 2021 nyarán jár le jelenlegi csapatánál, így akár tovább is léphet.

Annyi bizonyos, hogy azóta is a Bayern célkeresztjében van, a pletykák szerint már tárgyaltak is a futballista képviselőivel.

A Bild értesülései szerint azonban nemcsak a német sztárcsapat érdeklődik, hanem a Barcelona és a Real Madrid is szívesen látná keretében a játékost.

Leroy Sané értékét egyébként jelenleg 100 millió euróra becsülik. Ez duplája annak, amit az angolok fizettek érte 2016-ban a Schalkénak.

Mivel csak egy év van hátra a szerződéséből, a Manchester Citynek most van az utolsó lehetősége pénzre váltani a játékjogát, így minden bizonnyal jól jön nekik, ha a három klub egymásra licitál.

Sané 134 mérkőzésen 39 gólt szerzett és 45 gólpasszt osztott ki a Manchester Cityben.

Íme egy kis összefoglaló Leroy Sané legjobb 2018-19-es pillanataiból:

