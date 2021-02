A német labdarúgó-válogatottban akar szerepelni Jamal Musiala, a Bajnokok Ligájában és a Bundesligában is címvédő Bayern München támadó középpályása, aki pénteken ünnepli 18. születésnapját.

A brit-nigériai apától és német anyától származó játékos azután döntött a Nationalelf mellett, hogy Joachim Löw szövetségi kapitány Münchenben találkozott vele és az édesanyjával.



"A szívem egy része Németországé, a másik Angliáé. Sokat gondolkodtam ezen a kérdésen, és a végén arra jutottam, hogy az a helyes döntés, ha a német válogatottat választom" - nyilatkozta az ARD televíziónak szerdán Musiala, aki kedd este 17 évesen és 363 naposan betalált a Lazio kapujába a 4-1-es német sikerrel zárult nyolcaddöntős BL-mérkőzésén, ezzel nemcsak a Bayern München történetének legfiatalabb gólszerzője lett, hanem angol játékosként is övé ez a rekord a legrangosabb európai kupasorozatban.



A stuttgarti születésű játékos az ifjúsági pályafutását 2011-től szinte teljes egészében a Chelsea-nél töltötte, a Bayernhez pedig 2019-ben csatlakozott. A korosztályos csapatok közül mind a német, mind az angol válogatottban futballozott.



"Őszinte beszélgetésem volt a szövetségi kapitánnyal, aki világosan felvázolta a válogatottba vezető utamat" - mondta Musiala, aki azt is elárulta, hogy a találkozón Löw mellett részt vett Oliver Bierhoff, a Nationalelf menedzsere is.

"Meglepett, hogy mennyi mindent tudtak rólam, Löw az egész stílusomat részletesen kielemezte és felhívta a figyelmemet a gyengeségeimre, ugyanakkor jelezte, hogy a jövőben támadó középpályásként számít rám a nemzeti csapatban".



Musiala márciusban világbajnoki selejtezőn már be is mutatkozhat a német válogatottban, és a tavalyról idénre halasztott Európa-bajnokságon is lehetőséghez juthat. A németek az Eb-n Magyarországgal, valamint a címvédő Portugáliával és a világbajnok Franciaországgal kerültek egy csoportba.

